"مسام" ينزع 1759 لغماً حوثياً في أسبوع واحد فقط

محمد الفلاح - مسام ينزع 1759 لغما حوثيا في أسبوع واحد فقط

الإثنين 1 نوفمبر 2021

كشف المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن "مسام"، أمس الأحد، عن انتزاع 1759 لغما وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، خلال الأسبوع الماضي، كانت زرعتها ميليشيات الحوثي الانقلابية، في عدد من المحافظات والمناطق اليمنية المحررة.



وأفاد مشروع مسام، في تقريره الأسبوعي، أنه انتزع 1759 لغماً خلال الأسبوع الرابع من شهر أكتوبر الجاري، بينها 11 لغماً مضاداً للأفراد، و569 لغماً مضاداً للدبابات، و1.174 ذخيرة غير متفجرة، و5 عبوات ناسفة.

وأوضح أن فرق المشروع تمكنت خلال الأسبوع الماضي من تطهير 151530 مترا مربعا من الأراضي اليمنية.

كما أشار إلى أن المشروع انتزع منذ بداية شهر أكتوبر وحتى يوم 29 منه، 6036 لغما وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، وتطهير 548800 متر مربع من الأراضي اليمنية خلال هذا الشهر.

وبحسب التقرير، فقد انتزع المشروع منذ بداية عمله حتى نهاية أكتوبر، 284 ألفاً و637 لغماً وذخيرة وعبوة ناسفة.

ويسعى مشروع "مسام" إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، وتدريب كوادر وطنيه يمنية على نزع الألغام، ووضع آلية تساعد اليمنيين على امتلاك خبرات مستدامة في هذا المجال.

وكان تقرير حقوقي، أفاد أن ميليشيا الحوثي الانقلابية، ومنذ انقلابها على السلطة الشرعية في سبتمبر 2014، اعتمدت استراتيجية ممنهجة في استخدام الألغام والمتفجرات بكافة صنوفها.

وأكد أن زراعة الألغام التي انفردت بها ميليشيات الحوثي في اليمن جعلتها "من أكبر حقول الألغام على وجه الأرض" .