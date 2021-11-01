شكرا لقرائتكم خبر عن جدة.. إغلاق 32 منشأة مخالفة للاحترازات خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها خلال الأسبوع الماضي 12.990 جولة رقابية مع الجهات المعنية وذلك لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية، والتي أسفرت عن إغلاق 32 منشأة مخالفة .

وتنوعت المخالفات ما بين عدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، أو في عدم الالتزام بإبراز تطبيق توكلنا، وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.

ودعت الأمانة للإبلاغ عن أي مخالفات عبر إدارة البلاغات 940 أو تطبيق بلدي على الهواتف المحمولة.