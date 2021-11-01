السعوديه اختتام «قلب التعليم النابض»

محمد بن مسعود - الدمام - شارك 300 معلم في سباق المشي الذي نظمته إدارة تعليم جدة ممثّلةً في الشؤون المدرسية ضمن فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم تحت شعار «المعلمون قلب التعليم النابض»، والذي أقيم بممشى الواجهة البحرية بجدة وعلى مسافة ٤ كم.

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