السعوديه الدوهان رائداً

محمد بن مسعود - الدمام - قلد أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، النقيب عبدالله الدوهان، من منسوبي المديرية العامة للسجون رتبته الجديدة «رائد»، بحضور وكيل إمارة القصيم للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف المرواني ومدير إدارة العمليات المشتركة بإمارة القصيم العقيد حمدي الحربي.

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