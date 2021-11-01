السعوديه نائب أمير الشرقية يواسي أسرة «بن حثلين»

محمد بن مسعود - الدمام - أدى نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمس، صلاة الميت على رئيس مركز الصرار خالد بن ضيدان بن راكان بن حثلين الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى أمس الأول. وقدم نائب أمير الشرقية تعازيه ومواساته لأسرة وأبناء الفقيد، سائلاً المولى عز وجل المغفرة للفقيد، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

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