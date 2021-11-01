6.68 مليار ريال فائض ميزانية السعودية للربع الثالث

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة المالية تسجيل ميزانية الدولة للربع الثالث من العام الحالي فائضاً بمقدار 6.68 مليار ريال، إذ بلغت إيرادات الميزانية 243.38 مليار ريال، فيما بلغت المصروفات نحو 236.7 مليار ريال.

وتقلص العجز لميزانية الدولة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إلى 5.37 مليار ريال، لتبلغ الإيرادات خلال الأرباع الثلاثة الأولى نحو 696.25 مليار ريال، فيما سجلت المصروفات 701.62 مليار ريال.

وبلغت قيمة الإيرادات النفطية في الربع الثالث 147.98 مليار ريال، لتستحوذ على 60.8% من الإيرادات، وارتفعت الإيرادات النفطية بنسبة 11.98% مقارنة بالربع الثاني من العام الحالي، التي سجلت آنذاك 132.15 مليار ريال، فيما بلغت نسبة زيادتها مقارنة بالربع الأول 26.93%، وبلغت قيمة الإيرادات غير النفطية للربع الثالث 95.41 مليار ريال، تعادل 39.2% من إجمالي الإيرادات.

وفي ما يختص بمصروفات الميزانية حتى الربع الثالث من إجمالي الميزانية المعتمدة لكامل العام الحالي 2021، سجل قطاع (الخدمات البلدية) أقل نسبة مصروفات من الميزانية المعتمدة له، وبلغت مصروفات القطاع 22.7 مليار ريال، تعادل نسبتها 45% من الميزانية المعتمدة بقيمة 50.8 مليار ريال، فيما بلغت مصروفات القطاع العسكري الأعلى مقارنة بالميزانية المقدرة له، وبلغت مصروفات القطاع 134.43 مليار ريال، تعادل نسبتها 77% من المصروفات المعتمدة المقدرة بـ 175.1 مليار ريال.

وجاء قطاعا «الصحة والتنمية الاجتماعية، والتجهيزات الأساسية والنقل» في المرتبة الثانية كأعلى صرف لميزانيتهما المقررة، وبلغت مصروفاتهما 76% من الميزانية المقررة لهما، وبلغت مصروفات قطاع الصحة 124.37 مليار ريال من أصل مصروفات معتمدة للعام كاملا بقيمة 174.68 مليار ريال، فيما بلغت مصروفات التجيهزات الأساسية والنقل 38.39 مليار ريال من أصل مصروفات بقيمة 45.82 مليار ريال.

كشفت وزارة المالية تمويلها عجزي الربع الأول والثاني بقيمة 51.09 مليار ريال، مع وجود مبلغ من إجمالي التمويل لم يتم استخدامه في تمويل العجز حتى نهاية الربع الثالث من العام، وسيتم استخدامه لسداد عجز الميزانية خلال الفترة المتبقية من العام، وتوزع التمويل من خلال الدين الخارجي بقيمة 27.3 مليار ريال، ومن التمويل الداخلي بقيمة 23.8 مليار ريال.

أظهر رصد أجرته «عكاظ» أن الفائض الذي حققته ميزانية السعودية خلال الربع الثالث من العام الحالي 2021، يعد الأول بعد عجز استمر لمدة 9 أرباع متتالية، بدءاً من الربع الثاني لعام 2019، وكان آخر فائض سجلته الميزانية بلغ في الربع الأول من عام 2019، الذي سجل آنذاك فائضاً بقيمة 27.84 مليار ريال.

ميزانية الربع الثالث:

الفائض 6.68 مليار ريال

الإيرادات 243.38 مليار ريال

المصروفات 236.7

مليار ريال

الإيرادات النفطية 147.98 مليار ريال