أرامكو تستحوذ على عرش أعلى شركات العالم ربحية

وبلغت أرباح أرامكو خلال الربع 114.1 مليار ريال، كأكثر شركة تحقيقاً للأرباح في العالم في صافي الدخل، وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح قيمتها 70.33 مليار ريال في الربع الرابع من العام الحالي.
وتعليقاً على النتائج، قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين أمين الناصر: «تمثل النتائج الاستثنائية لأرامكو السعودية في الربع الثالث من هذا العام انعكاساً لتجاوب الشركة مع زيادة النشاط الاقتصادي في الأسواق الرئيسة وانتعاش الطلب على الطاقة، فضلاً عن المركز الفريد الذي تتمتع به الشركة من حيث الكفاءة والتكلفة المنخفضة للإنتاج، والانضباط المالي، والقدرة على توفير منتجات الطاقة والكيميائيات الأساسية بشكل موثوق، وعلى الرغم من بعض الظروف المعاكسة التي ما زالت تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، إلا أننا متفائلون بأن الطلب على الطاقة سيظل منتعشاً في المستقبل المنظور».
وأضافت الشركة أنها تواصل استثمارها من أجل المستقبل بنفقات رأسمالية تبلغ 28.5 مليار ريال سعودي في الربع الثالث، بزيادة نسبتها 19% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020 إذ تقوم الشركة بتطوير مشاريع لزيادة إنتاج النفط الخام.
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