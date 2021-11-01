«تاسي» يواصل التراجع.. فقد 55 نقطة في جلسة

محمد بن مسعود - الدمام - تراجع مؤشر سوق الأسهم الرئيسي (تاسي) بنهاية تداولاته أمس (الأحد) بنسبة 0.5%، ليغلق عند مستوى 11704 نقاط، فاقدا 55 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.7 مليار ريال.

وسجل سهم أرامكو ارتفاعا ملحوظا خلال تداولاته، ليلامس مستوى 38.3 ريال، ليفصله عن ملامسة أعلى سعر في تاريخه 40 هللة، بعد أن سجل السهم في ثاني أيام تداولاته بعد إدراجه في السوق مستوى 38.7 ريال، وأغلق عند مستوى 37.9 ريال ليسجل أعلى إغلاق منذ شهر ديسمبر لعام 2019، وبتداولات بلغت قيمتها 9.1 مليون سهم.

وتراجع سهم «سابك» بنسبة 2%، فيما انخفضت أسهم شركات «بترو رابغ» و«المجموعة السعودية» و«سبكيم العالمية» و«بتروكيم» و«اللجين القابضة» و«معادن» بنسب تراوحت بين 3 إلى 6%.

وفي ما يخص الصناديق العقارية، صعد صندوق «جدوى ريت السعودية» بأكثر من 4% عند 15.24 ريال، وسط تداولات على الصندوق بلغت نحو 1.1 مليون وحدة.