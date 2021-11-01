وسجل سهم أرامكو ارتفاعا ملحوظا خلال تداولاته، ليلامس مستوى 38.3 ريال، ليفصله عن ملامسة أعلى سعر في تاريخه 40 هللة، بعد أن سجل السهم في ثاني أيام تداولاته بعد إدراجه في السوق مستوى 38.7 ريال، وأغلق عند مستوى 37.9 ريال ليسجل أعلى إغلاق منذ شهر ديسمبر لعام 2019، وبتداولات بلغت قيمتها 9.1 مليون سهم.
وتراجع سهم «سابك» بنسبة 2%، فيما انخفضت أسهم شركات «بترو رابغ» و«المجموعة السعودية» و«سبكيم العالمية» و«بتروكيم» و«اللجين القابضة» و«معادن» بنسب تراوحت بين 3 إلى 6%.
وفي ما يخص الصناديق العقارية، صعد صندوق «جدوى ريت السعودية» بأكثر من 4% عند 15.24 ريال، وسط تداولات على الصندوق بلغت نحو 1.1 مليون وحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر «تاسي» يواصل التراجع.. فقد 55 نقطة في جلسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.