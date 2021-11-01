اخبار الرياضه السعوديه ضمك في الصدارة وكل الأندية بعده

وقال لـ«عكاظ» كل من محمد غواء وناصر الشهراني وعبدالرحمن الشهري بكل ثقة، فاز فارس الجنوب، وتصدر، وهذا غير مستغرب من فريق مُبدع، ونبارك لمجلس إدارة النادي بهذه المستويات والنتائج التي تعكس مدى قوة عناصر الفريق، ونجاح المدرب ريزيتش، وواقع الفريق الذي يقدّم مستويات فنية، ونتائج رائعة، أذهلت الجمهور الرياضي، وكانت ولا تزال حديث الأوساط الرياضية، وأصبح الفريق الكروي يُزاحم الفرق الأقوى فنياً وجماهيرياً.
من جانبه، أكد المحاضر الآسيوي يحيى جابر، أن صدارة ضمك لدوري المحترفين، جاءت بسبب عدة نقاط جوهرية، أبرزها: التخطيط الإداري المبني على الخبرة، ووجود جهاز فني عالي المستوى، أحسن اختيار اللاعبين وإعدادهم. وقال إن بيئة الفريق ممتازة، حيث الجهازان الفني والإداري هما أصحاب خلفية رياضية ومنسجمون، ومن المهم أن ندرك أن للاعبين المميزين أثرا كبيرا جداً، إضافة لحسن التعامل الفني من خلال الإعداد السليم، ونوعية التدريبات، والتعامل الجيد مع المباريات، وكذلك الإعداد النفسي والإداري مع اللاعبين وهي ما تسمى ببيئة اللاعبين.
من جهته، أوضح لاعب نادي أبها سابقاً محمد أبو عراد، أن تصدر ضمك للدوري، كان لعدة أسباب، وأهمها الخبرة الإدارية العريضة للإدارة المشرفة على فريق كرة القدم، حيث استطاعت خلال السنتين الماضيتين، الاستفادة الكاملة، وتكوين خبرة كافية في دوري المحترفين، وكذلك وجود مدرب واقعي بعيد عن الإعلام وقارئ جيد للمباريات، ووجود لاعبين محترفين مميزين سواءً أجانب أو محليين، والفضل في ذلك يعود للإدارة التي أبقت على زيلايا وفيتور والحارس الجزائري، وأضافت لهم لاعبين مميزين على المستوى المحلي. وأضاف، حقيقة أن إدارة ضمك استطاعت عمل منظومة احترافية تعمل وتحقق الإنجاز.
إحصائية ضمك
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