اخبار الرياضه السعوديه الهلال وأحد في قمة دوري «السلة»

محمد بن مسعود - الدمام - تتواصل الإثارة والندية في الدوري الممتاز لكرة السلة بإقامة 6 مباريات اليوم (الإثنين)، إذ يلتقي في الرياض على صالة وزارة الرياضة عند الساعة (٤) مساءً «المتصدر» الهلال برصيد (١٢) نقطة فريق أحد صاحب المركز الثالث برصيد (١١) نقطة في أقوي مواجهات الجولة، إذ يبحث الأول عن مواصلة الصدارة فيما يبحث أحد عن المنافسة على اللقب واللقاء منقول على قناة SSC.

وعلى الصالة نفسها عند الساعة (٧) مساءً يستضيف فريق النصر نظيره النهضة، إذ يحتل الأول المركز الثاني وبنفس الرصيد النقطي مع فريق الهلال، بينما فريق النهضة في المركز (١٠) برصيد (٦) نقاط ولديه لقاء مؤجل مع فريق الفتح واللقاء منقول كذلك على قناة SSC.

ويستضيف فريق أبها نظيره ضباء عند الساعة (٥) مساءً، ويبحث الفريقان عن أول فوز لهما، إذ يحتل الأول المركز الأخير (١٢) برصيد (٦) نقاط بينما فريق ضباء في المركز (١١) بنفس الرصيد النقطي.

وفي الأحساء يحل فريق الوحدة ضيفاً على فريق الفتح عند الساعة (٣.٣٠)، إذ يحتل الأول المركز (٥) بينما الثاني بالمركز (٩) برصيد (٧) نقاط.

وفي القطيف يحل فريق الاتحاد ضيفاً على السلام عند الساعة (٦) مساءً، إذ يحتل الأول المركز (٤) برصيد (١٠) نقاط بينما الثاني بالمركز (٨) برصيد (٨) نقاط.

وآخر مباريات الجولة في المدينة المنورة، إذ يحل فريق الأهلي ضيفا على الأنصار عند الساعة (٦) مساءً ويحتل الأول المركز (٧) برصيد (٩) نقاط ويحتل الثاني المركز (٦) بنفس الرصيد النقطي.