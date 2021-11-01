اخبار الرياضه السعوديه «الإيقاف» يهدد البليهي والبريك وكنو وكويلار«الصفراء» تغيب بيريرا عن الزعيم

محمد بن مسعود - الدمام - يفتقد الفريق الهلالي لخدمات اللاعب البرازيلي ماثيوز بيريرا في مباراة ضمك يوم (الخميس) القادم بالرياض، ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك لحصوله على الإنذار الرابع في مباراة الكلاسيكو أمام الأهلي في الجولة الماضية بالدوري.

ويواجه الرباعي علي البليهي، ومحمد البريك، ومحمد كنو، وكويلار خطر الإيقاف في حال حصولهم على الإنذار الرابع في مواجهة ضمك القادمة في الدوري.

من جانب آخر، استأنف الفريق تدريياته مساء أمس، استعدادا لمباراة ضمك، ويسعى المدرب جارديم لتهيز الفريق فنيا ونفسيا لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث في اللقاء المرتقب، إذ يطمح المدرب الهلالي للعودة للانتصارات بعد التعادل أمام الأهلي في المباراة الماضية، ويتطلع المدرب جارديم لحصد النقاط الثلاث من أمام ضمك قبل فترة توقف الدوري بسبب أيام الفيفا، والتي سيخوض خلالها المنتخب السعودي مباراتين؛ الأولى أمام أستراليا والثانية ضد فيتنام ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022.

هذا وسيستغل المدرب جارديم فترة التوقف القادمة بتجهيز الفريق الهلالي لنهائي دوري أبطال آسيا أمام فريق بوهانج الكوري والسعي لتحقيق اللقب الآسيوي والوصول لمونديال أندية العالم.