محمد بن مسعود - الدمام - شاهد.. رواية مغايرة وصادمة بشأن قصف مركز للسلفيين في مارب ونوع سلاح القصف (وثيقة)

بدأت رواية مغايرة تتسرب إلى منصات التواصل من مصادر محلية وشهود عيان، بشأن جهة قصف مركز للسلفيين في محافظة مارب، تسير بعكس رواية تعرض المركز لقصف بصاروخ باليستي اطلقته مليشيا الحوثي الانقلابية.

وأفادت مصادر محلية في مديرية الجوبة جنوبي مارب، أن “القصف الجوي الذي تعرض له مركز دار الحديث التابع لشيخ السلفيين يحيى الحجوري، الاحد، ناجم عن غارة خاطئة لطيران التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن”.

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موضحة أن “مقاتلات تابعة للتحالف العربي شوهدت في سماء المنطقة قبل دقائق فقط من تعرض المركز للقصف الذي تسبب في سقوط قتلى وجرحى، من المدنيين، وقُدر عددهم بنحو 15 قتيلا وجريحا بينهم اطفال ونساء”.

وذكر شهود عيان في منطقة العمود بمديرية الجوبة، بينهم الاعلامية امل محمد اليمني في تغريدة على حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” ظهر الاحد: “غارة لطيران العدوان تستهدف مركز الحجوري في منطقة العمود بمارب”.

ولم يصدر أي تعليق حتى هذه اللحظة، من جانب مليشيا الحوثي الانقلابية، أو من التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة السعودية، بشأن الاتهامات الموجهة للطرفين بقصف مركز دار الحديث للسلفيين في منطقة العمود بمديرية الجوبة.