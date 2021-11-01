محمد بن مسعود - الدمام - شاهد.. جورج قرداحي يظهر في ميدان السبعين بالعاصمة اليمنية صنعاء وهذا ما قاله على إحدى القنوات

أكد وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، في حديث مع قناة “الجديد”، أن استقالته من الحكومة “غير واردة”، بعد الأزمة مع دول الخليج إثر تصريحاته حول حرب اليمن. وردا للجميل قامت السلطة المحلية بالعاصمة صنعاء بتعليق صور علالقه للوزير اللبناني جورج قرداحي بمناسبه صموده في موقفه المشرف للبنان ووصفه بحرب اليمن بالحرب العبثيه والتي تقودها السعودية والإمارات. قد يهمك ايضاً

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