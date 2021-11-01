شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 9 أشهر على افتتاحه.. الإنارة «غائبة» عن طريق الخالدية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أبدى عدد من المواطنين استياءهم من عدم وصول الإنارة إلى طريق الخالدية، الذي يربط حي العزيزية بشاطئ نصف القمر، رغم مرور 9 أشهر على افتتاح الطريق، مؤكدين أن الطريق يكون مظلما ليلا، ما قد يتسبب في حوادث مرورية، بسبب عبور بعض الحيوانات للطريق، وصعوبة مشاهدتها لعدم وجود الإنارة.

طريق حيوي

وقال المواطن عايض علي: إن كثيرين يذهبون إلى أعمالهم من خلال الطريق، اختصارا للوقت في الصباح الباكر، خاصة أنه طريق حيوي، ويشهد توافدا كبيرا في أيام العطلات، ما يهدد بوقوع حوادث جسيمة، جراء عدم الإنارة حتى الآن، على الرغم من مرور تلك المدة على افتتاحه، مؤكدا أن الطريق يكون صعبا في ساعات الليل، نظرا لظلمته، وأن البعض يتخوف من تعرض مركباتهم لأي أعطال، لعدم الأمان في ظل هذه الظلمة.

انخفاض الرؤية

وأكد المواطن مصلح آل حارثية أنه لا يجد سببا لافتتاح الطريق دون إنارته، التي تأخرت كثيرا، وأن المواطنين يعانون من الطريق ليلا، خاصة أن عدم الإنارة قد يتسبب في وقوع حوادث جسيمة، مشيرا إلى أن مرور بعض الحيوانات يشكل خطرا على أصحاب المركبات، بسبب انخفاض الرؤية لديهم.

وبيّن أن الطريق يختصر مسافة كبيرة، ويعتبر مميزا وحيويا بالنسبة لأحياء الخبر، وأصبح أغلب الأهالي يسلكونه، لاختصار المسافة، موضحا أن الطريق يشهد كثافات كبيرة في عطلة نهاية الأسبوع والإجازات، لذلك لا بد من إنارته في أسرع وقت.

حيوانات عابرةفيما بيّن المواطن خالد طريا أن الطريق أصبح رئيسيا لسكان الخبر، لاختصاره المسافة الطويلة، إلا أن غياب الإنارة قد يتسبب في حوادث ومشاكل، موضحا أن شكل الطريق سيصبح أجمل، ويعطي منظرا جماليا للمدينة بعد إنارته.

وأضاف: رغم مرور 9 أشهر على افتتاح الطريق، إلا أنه لم تتم إنارته حتى الآن، وأن الأهالي يعانون في رؤية الحيوانات، التي تعبر الطريق ليلا، مطالبا بإنارة الطريق في أقرب وقت.

عمل متواصلمن ناحيته، شدد فرع وزارة النقل والخدمات اللوجيستية بالمنطقة الشرقية، أن شركة الكهرباء تعمل على إنارة الطريق حاليا، وأنه في حالة إيصال التيار، سيتم تشغيل الإنارة فورا، مشيرا إلى المتابعة المستمرة مع الشركة لسرعة الإنجاز.