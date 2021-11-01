شكرا لقرائتكم خبر عن 100 ألف ريال غرامة تشغيل العمالة لدى الغير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت المديرية العامة للجوازات، أن صاحب العمل الذي يمكن عمالته من العمل لدى غيره أو لحسابهم الخاص، ستطبق بحقه غرامة مالية تصل إلى 100,000 ريال، والترحيل إن كان وافدًا، والسجن مدة تصل إلى ستة أشهر، إضافة إلى الحرمان من الاستقدام مدة تصل إلى خمس سنوات، مضيفة إن الغرامات تتعدد بتعدد الأشخاص. ودعت المديرية إلى الإبلاغ عن مخالفي نظامي الإقامة وأمن الحدود بالاتصال بالرقمين 911 في منطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 في جميع مناطق المملكة.