شكرا لقرائتكم خبر عن مقاتلات «ف - 15 سي» السعودية والقاذفات الأمريكية في تمرين مشترك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أتمت القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية تمريناً ثنائياً، شاركت فيه مقاتلات «ف - 15 سي» التابعة للقوات الجوية الملكية السعودية، والقاذفات الإستراتيجية «B-1» التابعة للقوات الجوية الأمريكية. ويبرز هذا التمرين القدرات والسيطرة الجوية والتكامل العملياتي، وهو استمرار للتعاون المشترك بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.