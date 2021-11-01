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مقاتلات «ف - 15 سي» السعودية والقاذفات الأمريكية في تمرين مشترك

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الدمام - شريف احمد - أتمت القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية تمريناً ثنائياً، شاركت فيه مقاتلات «ف - 15 سي» التابعة للقوات الجوية الملكية السعودية، والقاذفات الإستراتيجية «B-1» التابعة للقوات الجوية الأمريكية. ويبرز هذا التمرين القدرات والسيطرة الجوية والتكامل العملياتي، وهو استمرار للتعاون المشترك بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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