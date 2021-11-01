شكرا لقرائتكم خبر عن أهم وجهة ترفيهية.. افتتاح «بوليفارد رياض سيتي» بموسم الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تفتتح إدارة موسم الرياض، اليوم، منطقة «بوليفارد رياض سيتي»، أهم وجهة ترفيهية وأكبر مناطق الفعاليات، على مساحة إجمالية 900 ألف م2، بعد زيادة مساحتها 3 أضعاف عما كانت عليه في الموسم السابق.

وتقع المنطقة شمالي مدينة الرياض، وتحديدًا في حي حطين، فيما تمثل النافورة الراقصة أحد أبرز معالم المنطقة، وهي الأيقونة الترفيهية الأكبر من نوعها في المنطقة، وتتميز بمواصفات غير مسبوقة، إلى جانب مطاعمها ومقاهيها الفاخرة.

وتحتوي «بوليفارد رياض سيتي» على 9 مناطق تتميز كلٌّ منها بمجموعتها الخاصة من الفعاليات، والمطاعم والمقاهي، والحدائق، ومراكز الألعاب العالمية، والمهرجانات، والمتاجر المصممة لجميع الأذواق والأعمار، وأبرز تلك المناطق منطقة النافورة التي تتميز بتوفر عروض مختلفة من إضاءات الليزر والألوان والموسيقى التي تتلاءم مع عرض النافورة.

وتشمل فعاليات «بوليفارد رياض سيتي»، «تجربة متاهة الكريستال» التي تقام لأول مرة خارج المملكة المتحدة، وتدور فعالياتها حول تحدٍّ داخل المتاهة للاستمتاع بخوض تجارب تتضمن نشاطات ذهنية وحركية وفردية وجماعية، وفعالية «تجربة مسامير» وهي لعبة ديناميكية تجسد تجربةً مختلفةً على متن مركبة يتعرض فيها المشارك لجميع المؤثرات البصرية والحسية.

كما تضم المنطقة فعالية «أبطال خفة اليد»، وهو عرض عالمي يجمع بين الألعاب السحرية الضخمة وخفة اليد، ويصل عددها إلى 21 عرضًا، وفعالية «قبة الثلج»، وهي عالم جليدي على شكل قبة ثلجية تقدم فعاليات شتوية مثل جدار التسلق، وحديقة الثلج، والهوكي، إضافةً إلى لعبة الزحليقة العملاقة التي تعد أكبر زحليقة من نوعها بمسارات تزلج للكبار والصغار في وسط أجواء ثلجية.

وتحتوي فعاليات منطقة «بوليفارد رياض سيتي»، على إطلاق فعالية «جولف الأول»، وهي جهة ترفيهية متكاملة لهواة الجولف تقام لأول مرة في الرياض، إضافةً إلى فعالية «فيرستيمنت»، وهو موقع مخصص لتحديات معركة الألوان، ورمي الأسهم وغيرها من فعاليات الحركة والإثارة.

ومن الفعاليات أيضًا «بوليفارد المواهب» وتشمل تجربة المواهب تحت إشراف مديري أعمال محترفين، لتحويل الموهوبين إلى نجوم لامعين لهم اسمهم على مستوى الشرق الأوسط، وعرض مسرحية «سلام مربع» من بطولة محمد هنيدي، وهي مسرحية اجتماعية مليئة بالمواقف المضحكة تقام على خشبة مسرح بكر الشدي.