شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة الأكثر دعما للدول المحتاجة بالاحتياطيات الأجنبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة المالية، أن المملكة تستخدم الأدوات المتاحة لتقديم الدعم للتعامل مع آثار جائحة «كوفيد- 19»، بما في ذلك دعم السيولة من النقد الأجنبي. وأوضحت الوزارة، أن المملكة تعدّ من الدول الرئيسة التي دعمت الاحتياطيات الأجنبية للدول المحتاجة خلال الجائحة، لافتة إلى أنها قدمت مؤخرًا وديعة بقيمة 3 مليارات دولار للبنك المركزي المصري، بالإضافة إلى تمديد الودائع السابقة بمبلغ 2.3 مليار دولار. كما أبانت أنه بجانب ذلك، تم تقديم وديعة بقيمة 3 مليارات دولار للبنك المركزي الباكستاني، مع تقديم 1.2 مليار دولار لتمويل التجارة لدعم ميزان المدفوعات لباكستان. وأفادت الوزارة بأن هذه التسهيلات الخارجية البالغ مجموعها 9.5 مليار دولار، تعادل حوالي 70 % من حقوق السحب الخاصة التي تم تخصيصها مؤخرا للمملكة من صندوق النقد الدولي.