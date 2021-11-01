شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يستعرض العلاقات مع نظيره الأمريكي ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعرض صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أمس، مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، العلاقات الإستراتيجية والتاريخية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وسُبل تعزيزها في كافة مجالات التعاون والتنسيق المشترك، وذلك على هامش قمة قادة دول مجموعة العشرين المنعقدة في العاصمة الإيطالية روما.

كما بحثا الجهود المشتركة في مواجهة التغير المناخي وحماية البيئة بما يعزز من التنمية المستدامة دوليا، واستعرض الجانبان مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر».

فيما تطرق الجانبان إلى التطورات الأخيرة في جمهورية السودان، وتبادلا وجهات النظر حيال البرنامج النووي الإيراني والجهود الدولية المبذولة.

كما استعرض وزير الخارجية، أمس، مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى محمد، أوجه العلاقات بين المملكة العربية السعودية والاتحاد الأفريقي وسبل تعزيزها في شتى المجالات.

كما تطرق الجانبان إلى أبرز الموضوعات المطروحة في قمة قادة دول مجموعة العشرين، ومنها تحديات مواجهة التغير المناخي وتعزيز التنمية المستدامة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.