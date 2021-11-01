شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يعرب عن تقديره لإجراءات البحرين والكويت تجاه تصريح وزير الإعلام اللبناني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالا هاتفيا، أمس، بجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة.

وعبر خادم الحرمين الشريفين، خلال الاتصال، عن شكره لجلالة ملك البحرين، نظير ما قامت به البحرين من إجراءات تجاه تصريح وزير الإعلام اللبناني، وبما يجسد تضامن المملكة والبحرين، ويعكس وحدة دول مجلس التعاون الخليجي. من جهته، جدد جلالة ملك مملكة البحرين، تأكيده على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، وتماسك دول مجلس التعاون الخليجي.

كما أجرى خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -، اتصالا هاتفيا، أمس، بصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين، خلال الاتصال، عن تقديره لما قامت به دولة الكويت من إجراءات تجاه التصريح الذي أدلى به وزير الإعلام اللبناني، وبما يعكس تضامن دول مجلس التعاون الخليجي. بدوره، عد سمو أمير دولة الكويت، ما اتخذته من إجراءات تأكيدا لوحدة دول مجلس التعاون الخليجي، وعمق الأخوة بين شعوبه كافة.