شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يرعى حفل تخريج 216 طالب دراسات عليا بالدول العربية اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يرعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، رئيس المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، اليوم، الحفل السنوي للجامعة، وتخريج «216» طالبًا وطالبة من الدفعة 39.

وعد رئيس الجامعة د. عبدالمجيد البنيان، رعاية سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز لهذا الحفل، تأكيداً للدعم المادي والمعنوي الذي توليه المملكة لهذه المؤسسة العربية المتميزة في عطائها، والتي أضحت ــ بفضل الله تعالى ــ ثم بما تهيأ لها من الرعاية المتواترة منذ نشأتها وحتى اليوم مؤسسة فريدة في مجال تخصصها على المستوى العربي والإقليمي والدولي.

وأوضح أن الجامعة وهي تحتفل بتخريج الدفعة 39 من طلابها وطالباتها لتؤكد استمرار جهودها في التطوير النوعي لتلبية الاحتياجات الأمنية العربية، لاسيما في مجالات مستجدات التقنية ومتطلبات العصر بهدف الارتقاء بفاعلية أجهزة الأمن العربية وكوادرها.