شكرا لقرائتكم خبر عن 9 آلاف جولة رقابية تغلق 14 منشأة وتكشف 449 مخالفة «صحية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت أمانة المنطقة الشرقية 14 منشأة من غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بفيروس « كورونا » وتطبيق «توكلنا»، وحررت 449 مخالفة، لعدم التقيد بالاشتراطات البلدية والصحية، والتعليمات، وذلك ضمن 9179 جولة رقابية نفذتها الأمانة، خلال الأسبوع الماضي، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، التي تأتي ضمن جهود الأمانة في تكثيف الجانب الرقابي والجولات الرقابية التي تنفذها الأمانة لتطبيق الاشتراطات والتعليمات البلدية، والإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وأكدت الأمانة استمرار الجولات الرقابية، والحملات التوعوية على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، بهدف التأكد من التزام هذه المنشآت بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، وكذلك تفعيل مبادرة «ممتثل» بكافة مدن ومحافظات المنطقة، والتشديد على تطبيق قرار شرط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة، مبينة أنها تعمل على تعزيز الجانبين التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة.

وقالت الأمانة: إنها تلقت 3037 بلاغًا عبر مركز 940، خلال الأسبوع الماضي، حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا، وكذلك المخالفات البلدية، داعيةً إلى ضرورة تعاون الجميع عبر الإبلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة على المنشآت غير الملتزمة، أو على المخالفات البلدية، من خلال مركز «940» لمعالجتها.