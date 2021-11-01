شكرا لقرائتكم خبر عن 9 آلاف جولة رقابية تغلق 14 منشأة وتكشف 449 مخالفة «صحية» والان نبدء بالتفاصيل
وأكدت الأمانة استمرار الجولات الرقابية، والحملات التوعوية على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، بهدف التأكد من التزام هذه المنشآت بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، وكذلك تفعيل مبادرة «ممتثل» بكافة مدن ومحافظات المنطقة، والتشديد على تطبيق قرار شرط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة، مبينة أنها تعمل على تعزيز الجانبين التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة.
وقالت الأمانة: إنها تلقت 3037 بلاغًا عبر مركز 940، خلال الأسبوع الماضي، حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا، وكذلك المخالفات البلدية، داعيةً إلى ضرورة تعاون الجميع عبر الإبلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة على المنشآت غير الملتزمة، أو على المخالفات البلدية، من خلال مركز «940» لمعالجتها.