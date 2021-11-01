شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيز مهارات الطلاب في 7 مواد ضمن «إجادة التعليمية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستهدف مبادرة «إجادة» التعليمية، التي أطلقتها إدارة الإشراف التربوي بالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية بقطاعيه «البنين والبنات»، لجميع المراحل الدراسية، تعزيز المهارات في مواد «اللغة العربية - الرياضيات - العلوم - اللغة الإنجليزية - الكيمياء - الفيزياء - الأحياء»، عبر الفصول الافتراضية.

وأوضح مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية سعيد الباحص، أن هذه المبادرة تستهدف تحقيق مستوى عال من الدعم، عبر تقديم دروس لتعزيز مستوى التحصيل الدراسي لبعض الفئات من الطلاب والطالبات الأقل أداء والعمل على تحسين نواتج التعلم سواء للطالب أو المدرسة، والإسهام في ارتقاء مستواهم وأدائهم التعليمي وإكسابهم المهارات الأدائية اللازمة، إضافة إلى مساعدة الطلبة الذين يحتاجون إلى جهود تعليمية أو تربوية وإرشادية من خلال تزويدهم بالمهارات، والحد من ظاهرة الدروس الخصوصية المخالفة للأنظمة والتعليمات، موضحا أن المبادرة راعت التركيز على بعض المهارات في كل مادة دراسية للوصول للإثراء العلمي والمهاري لبقية الطلبة.

وأشار إلى أن المبادرة بدأت أمس الأحد، على أن يتم تخصيص يوم غد الثلاثاء، والأسبوع المقبل للصفوف الرابع والخامس والسادس من المرحلة الابتدائية في مواد الرياضيات، والعلوم، ولغتي الجميلة، فيما تبدأ المبادرة اليوم الإثنين، والأربعاء من الأسبوع الحالي والمقبل، لطلبة المرحلة المتوسطة في مواد «لغتي الخالدة، والرياضيات، واللغة الإنجليزية والعلوم»، وكذلك المرحلة الثانوية حسب أرقام المقررات التالية «الرياضيات 1-3-5، اللغة الإنجليزية 1-3-5، الفيزياء 2-3، الكيمياء 2-3، الأحياء 1-2-3».

وأكد الباحص أن المبادرة راعت أوقات اليوم الدراسي سواء الحضوري أو المدمج أو عن بُعد، حيث تبدأ المبادرة للمرحلة الابتدائية من الساعة 9 - 1 ظهرا وللمرحلتين المتوسطة والثانوية من الساعة 3:40 حتى الساعة 8 مساء.