شكرا لقرائتكم خبر عن بحث موقع «التأجير المؤقت» ودعم المشاريع الريادية بالخفجي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناقش المجلس البلدي بالخفجي، الموافقة على الموقع المقترح للتأجير المؤقت، لطرحه في منصة «فرص»، إضافة إلى محفظة الشباب لدعم المشاريع الريادية بالشرقية، وذلك في اجتماعه بمقر المجلس، أمس.

وقال نائب رئيس المجلس والمتحدث الإعلامي مونس الشمري: إن المجلس بحث صيانة شارع مكة «طريق الملك عبدالله»، واعتماد معالجة المناهيل المنخفضه لمشروع تصريف سيول الأمطار على امتداد الشارع، إضافة إلى مناقشة التعميدات المباشرة في منصة «اعتماد» وطلب الموافقة على تخصيص أشكال جمالية وشاشات تليفزيونية ولوحات ترحيبية لتجميل مداخل محافظة الخفجي.