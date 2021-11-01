شكرا لقرائتكم خبر عن معالجة 53 ألف م3 من مخلفات البناء والهدم.. وإزالة 201 سيارة تالفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اطلع أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير على عرض لغرفة عمليات معالجة التشوه البصري، قدمه وكيل الأمين للتعمير والمشاريع م. مازن بخرجي، وتضمن مؤشرات المعالجة خلال الأسبوع الماضي في المنطقة، مشيرا إلى معالجة 53.299 م3 من مخلفات البناء والهدم، و1.183 م.ط من الكتابات المشوهة، ورفع وإزالة 201 سيارة تالفة، ومعالجة 941 حاوية نظافة، ودهان 58.572 م.ط من الأرصفة والخطوط الأرضية، ومعالجة 1247 من حواجز الحفريات، و12.734 م2 من حفر الشوارع، إضافة إلى معالجة 195 من أعمدة الإنارة، و4.103 م.ط من الأرصفة المتهالكة.

وتابع م. الجبير، إنجازات معالجة التشوه البصري، في بلدية محافظة الجبيل، وبلدية الصرار، وبلدية القليب، وتمثلت في نسب الإنجاز، وما تم خلال الأسبوع الماضي في إزالة مخلفات البناء والهدم، وإزالة الكتابات المشوهة، ورفع السيارات التالفة، ومعالجة حاويات النظافة، ودهان بردورات الأرصفة والخطوط الطولية، وتحسين مظهر حواجز الحفريات، ومعالجة حفر الشوارع والتشققات، وصيانة أعمدة الإنارة والفوانيس، وإصلاح الانترلوك وبلاط الأرصفة المتهالكة.

بعدها استعرض مدير إدارة الميزانية بالأمانة محمد السليمان، التخطيط المسبق للبرامج والمشاريع للسنة المالية 2022، الذي تضمن اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والتخطيط المسبق وإجراءات الحوكمة للأمانة والبلديات، وأهم المعوقات التي تواجه الأمانة في عملية التخطيط.

كما اطلع م. الجبير على أبرز التحديثات على نظام المعاملات الإلكتروني، الذي قدمه مدير الإدارة العامة لتقنية المعلومات م. نائل الحقيل، وبلغ إجمالي المعاملات الإلكترونية 1.842.501 معاملة، منذ انطلاق النظام في 27 ذو القعدة 1441هـ، وسجلت خدمة التوقيع الإلكتروني إجمالي عدد المعاملات الموقعة إلكترونيا، التي بلغت 4827 معاملة.