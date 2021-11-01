شكرا لقرائتكم خبر عن خطة عمل للتوعية بأعراض ومسببات «سرطان الثدي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، والمديرية العامة للشؤون الصحية، تنفيذ عمليات توعية وتثقيف واسعة تشمل كافة مكاتب التعليم والمدارس وأولياء الأمور من النساء، ضمن خطة عمل كبرى مع الجهات المشاركة في حملة التوعية بسرطان الثدي.

وقال مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية، سعيد الباحص: إن البرنامج التوعوي المشترك لهذا العام يستهدف رفع مستويات التثقيف والتوعية المستمر لمواجهة هذا الخطر الصحي، وإن البرامج ستعقد لمنسوبات الإدارة والمكاتب ومنها للمدارس للتوعية بسرطان الثدي من حيث المفهوم وأعراضه ومسبباته، وكذلك الفحص الآمن وتصوير الأشعة السينية «الماموجرام»؛ للاكتشاف المبكر، وسبل العلاج والوقاية.

وأفاد الباحص بأن البرامج تتضمن نسب الانتشار في العالم العربي ومعدلاتها، داعيا الجميع للحصول على التوعية والتثقيف الكامل وضرورة إجراء الفحوصات الطبية الاستكشافية.