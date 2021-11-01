شكرا لقرائتكم خبر عن للشهر العاشر.. 4 آلاف مشارك في «شيل كيستك ونظف ديرتك» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك أكثر من 4000 متطوع ومتطوعة ضمن الحملات التطوعية للمحافظة على نظافة الأماكن العامة، التي نفذتها أمانة المنطقة الشرقية، ضمن برنامج «إماطة» لحملة «الشرقية نظيفة»، تحت شعار «شيل كيستك ونظف ديرتك» للشهر العاشر، في عدد من محافظات وقرى وهجر المنطقة، بمشاركة جميع البلديات.

وتستهدف الحملة المحافظة على النظافة العامة كسلوك حضاري من خلال الارتقاء بمستوى النظافة في الأماكن العامة والمتنزهات والحدائق والواجهات البحرية، التي تعتبر مقصدا للزوار والسياح، وتعد استمرارا للمبادرات والحملات السابقة، والتي أطلقتها الأمانة بالشراكة مع فئات المجتمع كافة.

يذكر أن الحملة التي تستمر للشهر العاشر على التوالي حققت أهدافها في تسجيل عدد المتطوعين، الذين تجاوز العدد المستهدف ليصل إلى 5000 متطوع ومتطوعة شهريا، وتتضمن الحملة التي تشهد إقبالا من المتطوعين من أهالي وسكان المحافظات والقرى بالمنطقة الشرقية، حملات توعوية بأهمية النظافة العامة، بالإضافة إلى حملات التنظيف التي تتم في المواقع المستهدفة من قبل المتطوعين بمشاركة الجاليات المقيمة بالمنطقة. وشملت الحملة تنظيف الشواطئ والمتنزهات والطرق العامة داخل المدن والأحياء، بالإضافة إلى توعية مرتادي المراكز التجارية والترفيهية العامة، بهدف رفع نسبة النظافة وزيادة عدد المتطوعين.

وتأتي فكرة الحملة، التي يشارك فيها عدد كبير من المتطوعين والمتطوعات من خلال 50 فريقا تطوعيا، حرصا من أمانة المنطقة الشرقية على طرح وتنفيذ مثل هذه الحملات والمبادرات وتعزيز العلاقات بين الجهات الحكومية والخاصة، وسعيها إلى رفع مستوى الشراكة المجتمعية وتعزيزها بين أفراد المجتمع.