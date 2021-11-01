شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير 10 جسور وتحسين عقود المواقف بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية أن هناك 10 جسور تحتاج إلى تجميل، وتحديد هوية كل جسر، حسب الموقع، وذلك خلال ورشة عمل، عقدها أمس الأول، للحد من التشوه البصري بحاضرة الدمام، وقدمها م. موسى الموسى، بحضور رئيس المجلس البلدي عبدالهادي الشمري، وعدد من أعضاء المجلس، بمشاركة جمعية الذوق العام، وفنانين تشكيليين، ومختصين وخبراء، وذلك بغرفة الشرقية، ووضع المجلس خلالها مسودات لمحاور مقترحة، لدراستها، والاتفاق عليها، من بعض المتخصصين.

طرح وتمويل

وأصدر المجلس عددا من المخرجات، بعد اجتماعه الرسمي، التي تهم حاضرة الدمام، ومن أبرزها قرار لوكالة التعمير والمشاريع بإعداد عرض عن آلية طرح المشاريع وتمويلها ومتابعتها إلى ترسيتها والانتهاء منها، وأيضا عرض المشاريع المزمع تنفيذها عام 2022، وقرار بتشكيل فريق عمل برئاسة لجنة المالية والاستثمار بالمجلس البلدي، لمناقشة تحسين عقود المواقف، يضم وكالة الاستثمارات وتنمية الإيرادات بالأمانة.

لوحات إرشادية

وقرر المجلس اعتماد مبادرة «الطالب صديق المجلس البلدي» بنسختها الثانية، بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بالشرقية، وأمانة المنطقة، موصيا بتحسين اللوحات الإرشادية المرورية، وتفعيلها عند المطبات الصناعية، إضافة إلى اللوحات الإعلانية، وتقليم الأشجار التي تحجب الرؤية في بعض الطرق وتسبب حوادث مرورية، كما أوصى بتزويد المجلس بما تم حيال تحسين تقاطع طريق الأمير محمد بن فهد مع طريق الأمير متعب بن عبدالعزيز.

مبادرة نوعية

ويأتي ذلك ضمن استعدادات المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية لإطلاق مبادرة نوعية لتحسين المشهد البصري في حاضرة الدمام، على جسور الحاضرة برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية.

تأثير وجمال

وقال رئيس المجلس عبدالهادي الشمري: إن سموهما أكبر داعمين لهذه المبادرة، وغيرها من المبادرات على مستوى المنطقة، التي ينفذها المجلس البلدي، سواء مبادرة حملة إزالة الأنقاض بنسختيها، أو مبادرة إزالة السيارات التالفة والمهملة، موضحا أن هذه المبادرة نوعية بكافة مساراتها، التي سترى النور قريبا.

وأضاف: ستكون لها لجان للعمل من خلال المجلس البلدي، لتكون ذات تأثير ووقع على المشهد البصري، وأكثر جمالا وإخفاء لكل ما من شأنه تشويه الجسور، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، لرفع مستوى جودة الحياة.

حلة جديدة

من ناحيته، بيَّن المواطن فيصل السويلم أهمية هذه الخطوة، التي اتخذها المجلس البلدي في ترميم وإعادة الجسور بحلة جديدة، تتناسب وحاضرة الدمام، الأمر الذي سيشكل نموذجا جميلا، وتأصيلا للماضي ولعراقة المنطقة، مضيفا: «خطوة جميلة نتمنى أن ترى النور قريبا».

عمل متواصل

فيما أشار المواطن نواف النصار إلى أن مثل هذه المبادرات هي نتاج لعمل متواصل من المجلس البلدي، وهذه المبادرة بالذات يجب أن تكون على كافة الجسور والأماكن في الحاضرة والمنطقة الشرقية بشكل عام، لما لها من وقع مختلف عن غيرها من المناطق، مؤكدا ضرورة صيانة العديد من الجسور والكباري، وتقييمها بشكل دوري.