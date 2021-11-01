شكرا لقرائتكم خبر عن 50 % زيادة في الإنتاج بـ«بيت الزراعة المائية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية م. عامر المطيري، أن الهدف من البيت المحمي للزراعة المائية بمحافظة القطيف، الذي أطلقه فرع الوزارة على مساحة 200 متر مربع، أن يكون مكانًا حقليًا للتعليم والتدريب لمنسوبي الوزارة، أو للمزارعين، خاصةً أنه من أول البيوت المحمية، التي جهزت من أجل الإرشاد الزراعي، من خلال مجموعة من المتخصصين.

من ناحيته، لفت مدير المشتل بفرع الوزارة م. محمد الصائغ إلى أن البيت المحمي هو حقل إرشادي للمزارعين، وأن الزراعة المائية هي زراعة تُستخدم فيها المياه العذبة مع بعض المحاليل، سواء كان محلول A أو محلول B بتركيز معين ومدروس، مضيفًا: «المساحة المتواجدة اليوم نموذج مساحته فقط 200 متر، ولكن في إنتاجها تفوق المساحة التقليدية بنسبة 50 %، وتستخدم فيها الزراعة الهرمية».

وتابع أن مَنْ يعمل في هذا الحقل فقط فردان، أما المساحة التقليدية فتحتاج إلى 5 أفراد حتى يحرثوا ويرشوا المبيدات ويسقوا ويرتبوا وحتى إلى جني الثمار، مكملًا: يوجد في هذا الحقل 1104 مركنًا بطريقة الزراعة الهرمية المتواجدة في الحقل النموذجي، إضافةً إلى 136 للزراع البقل.

وقال: إن الهدف أن يكون البيت نموذجًا لتوفير كميات كبيرة من المياه المهدرة، مقارنة مع الزراعة التقليدية، إذ يوفر المياه بنسبة تتراوح بين 70 و80 %، إضافةً إلى تحسين الإنتاج، وسرعة النمو، وزيادة الإثمار، متابعًا: تستطيع أن تتحكم بنسبة المحلول في الزراعة المائية، فكلما قللت نسبة المحلول، بطأت نمو النباتات وإثمار النبات وبالعكس، والمنتجات الخارجة من الزراعة المائية خالية من المبيدات ومتبقيات المبيدات وخالية من الأسمدة الكيماوية مقارنة بالزراعة التقليدية، فالمزارع يعاني في الزراعة التقليدية في التربة من المبيدات ومتبقيات المبيدات.