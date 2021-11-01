شكرا لقرائتكم خبر عن 742 مخالفة للإجراءات الاحترازية في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا ، خلال الفترة من 18 - 24 / 3 / 1443هـ، 742 مخالفة.

ووفقا للإحصائية الأسبوعية، فقد تصدرت الرياض المناطق بـ 270 مخالفة، تلتها مكة المكرمة بـ 208، ثم منطقة المدينة المنورة بـ 80، بينما سجلت المنطقة الشرقية 65، وحائل 55، وتبوك 40، والباحة 12، وعسير 8، والقصيم 3، والحدود الشمالية 1، بينما لم تسجل مناطق الجوف وجازان ونجران، مخالفات.

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.