شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 9 مخالفين لنظام البيئة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي في محافظة جدة، 9 مخالفين لنظام البيئة، 8 مقيمين من الجنسيتين السودانية والتشادية، ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية السودانية، لحيازتهم 800 متر مكعب من الحطب والفحم المحليين، وقطعهم الأشجار بغرض تصنيع الفحم المحلي.

أوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة، مبينا أن غرامة قطع الأشجار تصل لـ 20 ألف ريال لكل شجرة، وتخزين الحطب والفحم المحليين 16 ألفا لكل متر مكعب.