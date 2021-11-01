شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تحذر من التهاون: موجات «كورونا» جديدة بالدول المتراخية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي، الجميع من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن الجائحة ما زالت مستمرة وتخفيف القيود لا يعني زوال الأزمة.

إتمام التحصين

وأوضح «العبدالعالي»، خلال مؤتمره الصحفي، أمس، بمشاركة المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب والمتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان سيف السويلم، أن مناطق كثيرة بالعالم ما زالت تسجل ارتفاعات وموجات جديدة بسبب التراخي في الإجراءات الاحترازية وعدم استكمال التحصين مقارنة بعدد السكان في تلك الدول، وحتى ندعم ما وصلنا إليه في المملكة، يجب الالتزام بتلقي جرعتي اللقاح، مع ضرورة الجرعة التنشيطية للمستحقين، بعد مضي 6 أشهر من تلقي الثانية، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المعتمدة. وأوضح أن عدد الجرعات بالمملكة تجاوز الـ45 مليونا، بينما جرى تطعيم أكثر من 21.4 مليون شخص بجرعتين.

التدابير الصحية

من جهته، شدد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب على ضرورة الالتزام بالتدابير الصحية، لافتا إلى أنه تم البدء بإصدار التراخيص لمقار الحجر المؤسسي للقادمين من خارج المملكة من الدول التي لم يتم تعليق القدوم منها، لعمالة الشركات غير المحصنين، لافتا إلى استمرار تعليق السفر باستخدام الهوية الوطنية.

وأضاف: ما زالت الجائحة تلقي بظلالها على كثير من دول العالم، فينبغي عدم التهاون وتوخي الحذر، ويجب على القطاعين العام والخاص وما في حكمهما، التحقق من استكمال التحصين بجرعتين من خلال تطبيق توكلنا لجميع من يرغب في دخول المنشأة.

ارتداء الكمامات

وحث المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان سيف السويلم مرتادي المراكز التجارية والمنشآت العامة على الالتزام بالضوابط والبروتوكولات الصادرة عن هيئة الصحة العامة وقاية، مشيرا إلى أنه ما زال العمل مستمرًا بإلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة والتحقق من الحالة الصحية والتنظيم داخل الأسواق، مع استمرار اشتراط توفير وسائل التوعية الصحية في المنشآت.

وقال إن أبرز المخالفات المرصودة على المنشآت منذ تخفيف الإجراءات الصحية تمثلت في الدخول دون ارتداء الكمامات أو التحقق من الحالة الصحية للمرتادين.