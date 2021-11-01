محمد بن مسعود - الدمام - الحلبة بالحليب كنز لا يعرفه الكثير.. فوائد لا تحصى لهذا المشروب المذهل !!

قدمت الدكتورة سوسن غزال ،خبيرة التغذية العلاجية ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد تناول الحلبة مع الحليب .

فوائد تناول الحلبة مع الحليب هي:

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تغذية الحامل: تقوي الحلبة صحة الحامل، وكما أنها تمنع بعض المخاطر التّي قد تصيب المرأة الحامل والجنين، فتحفز الرّحم وتعجّل الولادة.

فوائد الحلبة للأعصاب: تعزز النّشاط العضلي والعصبي، وتعزز بناء العضل العصبي، وتخلّص الإرهاق والتّشنجات العصبية، فيمكن استخدام مغلي الحلبة لتهدئة الأعصاب والتّخلص من الإرهاق.

فوائد الحلبة للكبد: تنقي الدّم وتزيل السّموم من الجسم، وتخلّص منها وتقوي جهاز المناعة.

فوائد الحلبة للجنس: تحتوي حبوب الحلبة على مادة الإستروجين التّي تعزز الرّغبة الجنسية، وتحقق الاستقرار بالرّغبة الجنسية عند المرأة،وكما تحدّ من ألم الطّمث عند المرأة.

خفض مستوى الكولسترول: تخفّض مستوى الكولسترول، وبذلك تحدّ من الإصابة بالنّوبات القلبية والجلطات المفاجأة، والعديد من أمراض القلب.

فوائد الحلبة للقولون: تعتبر الحلبة علاجاً جيداً للتخلص من اضطرابات المعدة والحموضة، وكما أنها تعتبر من الأعشاب المفيدة التّي تعالج اضطرابات القولون، فيمكن استخدام مشروب الحلبة أو إضافة ملعقةٍ من حبوب الحلبة إلى أطباق السّلطة للعلاج، كما أنّ حبوب الحلبة تفتح الشّهية وتسرّع عملية الهضم لغناها بالألياف.

فوائد الحلبة للبشرة والجسم: تعالج حبوب الحلبة العديد من المشاكل الجلديّة؛ كالأكزيما والحروق والتّهابات الجلد والحروق ومرض النّقرس،فيمكن استخدام الحلبة كقناعٍ ووضعه على المنطقة المراد علاجها يومياً لملاحظة النّتائج، كما يمكن استخدام مسحوق الحلبة المضاف إليهالقليل من العسل للتخلص من التّجاعيد وجفافِ الجلد.

فوائد الحلبة لعلاج مرض السّكري: تخفّض نسبة السّكر في الدم لحد كبير، وتحافظ على مستوى السّكر في الدم، وتخفّض مستوىالدهون الثّلاثية والكولسترول بالدم.

زيادة الوزن: تزيد من الوزن بشكل ملحوظ خاصة لمن يعانون من النحافة المفرطة، وتعد الحلبة عن طريق تحميصها بالزيت، ثم وضعها مع الحليب وغليه.