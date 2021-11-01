“الأرصاد” يُنبِّه 4 مناطق: رياح وأتربة مثارة وضباب مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية

محمد بن مسعود - الدمام - تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى ظهر الاثنين

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الحدود الشمالية والجوف وتبوك والشرقية.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة الحدود الشمالية أنها تشهد رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة طريف وحزم الجلاميد وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ12.00 ظهر الاثنين.

ونبَّه المركز منطقة الجوف برياح نشطة، وسُحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 12.00 ظهر الاثنين.

وتشهد منطقة تبوك أيضًا رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البدع وتبوك وتيماء وحالة عمار، وتستمر حتى الساعة الـ12.00 ظهر الاثنين.

ونبَّه المركز منطقة الشرقية بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البطحاء والجبيل والخُبر والخفجي والدمام والظهران والقطيف وسلوى، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الاثنين.