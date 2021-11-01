محمد بن مسعود - الدمام - 01 نوفمبر 2021 – 26 ربيع الأول 1443 02:01 AM خرج منذ 6 أيام لأجل صقر.. و”الجهل والإرهاق والتكميم” من أسباب الوفاة “غوث” تعثر على “مفقود النعيرية” متوفى رغم وجود الماء والغذاء وأبراج الجوال “غوث” تعثر على “مفقود النعيرية” متوفى رغم وجود الماء والغذاء وأبراج الجوال

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