محمد بن مسعود - الدمام - عاجل : إتفاق تاريخي بين الحوثيين ومشائخ مأرب يثير إرتياح المواطنين قبل وصول المعارك إلى ضواحي المدينة( بنود الإتفاق )

كشفت مصادر محلية اليوم الأحد عن اتفاق سلم مرتقب بين قبائل مراد و جماعة الحوثي لوقف الاقتتال في الجبهات المشتعلة بمحافظة مأرب شرقي اليمن .

وأفادت المصادر أن لقاء جمع بين مشائخ وعقال ووجهاء قبيلتي الفقراء والعذلان وجماعة الحوثي لتفاوض حول توقيع اتفاق سلم بين طرفي الحرب في مأرب حقنا للدماء وتجنيب مراد ويلات الحرب .

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المصادر ذاتها قالت إن اللقاء بحث تجنيب أبناء قبائل مراد بمحافظة مأرب ويلات الصراع وسفك الدماء بعد أن انقسم أبناء القبيلة بين مؤيد للشرعية وآخر رافض لها لا سيما بعد تكشف حقيقة نوايا التحالف العربي الذي تقوده السعودية في حربها على اليمن منذ ستة سنوات .

وأكدت المصادر أن مشائخ وعقال ووجهاء قبيلتي الفقراء والعذلان في مراد بمحافظة مأرب،وقعت اتفاق يقضي بإيقاف الهجوم على قرى القبلتين والعفو العام على كافة المقاتلين المنضوين في صفوف قوات الجيش الوطني وإخلاء معسكر المكحلين غربي نجد بمنطقة العذلان.

كما أكدت المصادر أنه قد تم تنفيذ الإتفاق، بالتزامن مع سيطرة الحوثيين على قرى الخثلة ونجد العذلان والمساجد دون قتال.

وأوضحت المصادر بأن هناك وساطات قبلية تسعى لعقد اتفاقات قبلية مع عدد من مشايخ مأرب ومقاتلي الحوثي. وتجنيب مناطقهم ويلات الصراع العسكري لا سيما بعد أن وصلت قوات الحوثي إلى أسوار مدينة مأرب من أكثر من جهة وباتت أقرب لتطويق المدنية من كافة الاتجاهات .