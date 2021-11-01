ترتبط بالمخدرات.. النيابة العامة تكشف عن 12 فعلًا يعاقب عليها القانون

الرياض - محمد عبدالله - كشفت النيابة العامة، عن أفعال وألفاظ يُعاقب عليها القانون وتعتبر جرائم، وذلك لعلاقتها بتهريب المخدرات أو المؤثرات العقلية.

وقال الحساب الرسمي للنيابة العامة عبر موقع «تويتر»: «تُعد الأفعال الآتية أفعالا جُرمية، تهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تلقيها من المهربين، أو جلبها أو استيرادها أو تصديرها أو إنتاجها أو صنعها أو استخلاصها أو حيازتها أو إحرازها أو بيعها أو شراؤها أو أو تعاطيها أو الوساطة فيها أو إهداؤها».

ونشر الحساب الرسمي للنيابة إنفوجراف يوضح الأفعال والألفاظ التي تعتبر جرائم؛ حيث جاءت كالآتي:

المواد المخدرة: كل مادة طبيعية أو مركبة أو مصنعة من المواد المدرجة في الجدول رقم 1 المرافق للنظام.

المؤثرات العقلية: كل مادة طبيعية أو مركبة أو مصنعة من المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول رقم 2 المرافق للنظام.

السلائف الكيميائية: المواد التي تستخدم في الصنع غير المشروع للمخدرات أو المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول رقم 3 المرافق للنظام.

الجلب: إدخال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلى المملكة.

التصدير: إخراج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من المملكة.

التهريب: كل ما يعد تهريبًا وفقًا لما ينص عليه نظام الجمارك.

الإنتاج: فصل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية عن أصلها النباتي.

الصنع: جميع العمليات غير الإنتاجية التي يتم الحصول بها على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وتمشل التنقية والاستخراج وتحويل المخدرات إلى مخدرات أخرى، أو المؤثرات العقلية إلى مؤثرات عقلية أخرى، وصنع مستحضرات غير التي تركبها الصيدليات بناء على وصفة طبية.

الاستخلاص: تحليل مادة مخدرة أو مؤثر عقلي وفصل عناصرهما المكونة لهما للحصول على المادة المخدرة أو المؤثر العقلي.

الحيازة: ضع اليد على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية على سبيل التملك أو الاختصاص.

الإحراز: وضع اليد على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية على سبيل التملك أو الاختصاص لأي غرض.

الوساطة: التوسط بين أطراف التعامل بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بمقابل أو دون مقابل للتعريف بين الأطراف والتقريب بينهم لإتمام الصفقة.

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