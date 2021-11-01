«التعليم» توضح شروط استقبال طلبات التقاعد المبكر والإعارة

الرياض - محمد عبدالله - بدأت وزارة التعليم استقبال طلبات التقاعد المبكر أو الإعارة، اعتبارًا من اليوم الأحد، لمن تجاوز صافي خدمته 25 عامًا فأعلى، على أن يتم رفع الطلبات إلكترونيًا من خلال نظام «فارس» بإدارات التعليم وجهاز الوزارة في التاريخ المحدد.

وأكدت الوزارة، في تعميم أصدره نائب الوزير المكلف الدكتور، سعد بن سعود آل فهيد، أن تلقي الطلبات سيتم إلكترونيا عبر نظام «فارس» بإدارات التعليم وجهاز الوزارة في التاريخ المحدد، مع إرفاق كافة المصوغات المطلوبة، وأنه لم يتم استقبال أي طلبات ورقية، وذلك خلال الفترة من اليوم، 25 /3 /1443، وحتى 11 /6 /1443هـ.

ويشمل التعميم طلبات التقاعد المبكر لشاغلي الوظائف التعليمية من المعلمين والمعلمات ومدراء المدارس والمشرفين التربويين، وكذلك إعارة شاغلي الوظائف التعليمية لجهات حكومية تعليمية أو مؤسسات تعليمية خاصة أو عامة.

ويستغرق اعتماد قرار إنهاء الخدمة، حسب التعميم، خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، وطلبات العدول عن التقاعد المبكر تقبل قبل اعتماد الطلب في نظام «فارس»، على أن يكون تاريخ ترك العمل لطالبي التقاعد المبكر هو يوم 1444/01/23.

وفي حال التقديم لطلب إعارة، شدد تعميم الوزارة على ضرورة الالتزام بما ورد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية والقواعد التنظيمية الخاصة بالإعارة.، على أن يتم اعتماد الإعادة من مدير التعليم باستخدام نظام «فارس»، ويكون تاريخ إنهاء العمل بصدور قرار الإعارة.