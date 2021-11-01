46 % من الطلبة يفضلون التعليم الحضوري

يفضل أقل من نصف الأطفال في المملكة وبنسبة 46% ممن تحولوا إلى التعلّم عن بعد بسبب الجائحة التعليم بالحضور الشخصي، جاء ذلك في دراسة استطلاعية حديثة أجرتها كاسبرسكي بعنوان «التعليم الرقمي في حقبة كورونا ، واشتكى ما نسبته 81% من الطلبة المشاركين في الاستطلاع من قلّة التواصل الشخصي مع أقرانهم بين الحصص الصفية، في حين أعرب 69% منهم عن انزعاجهم من الاضطرار إلى قضاء الكثير من الوقت أمام الشاشة، علاوة على الشكوى من المشاكل التقنية المتكررة 44%.

وذكر 63% من الطلبة وجود صعوبة في فهم المواد التعليمية عند تلقيها عن بعد، مقارنة بتلقيها داخل الغرف الصفية، ومع ذلك، فقد أظهرت الدراسة أن 54% من الطلبة يفضلون التعلّم عن بعد.

وجاءت الرياضيات على رأس قائمة أصعب المواد التي يمكن للأطفال تعلمها عن بُعد في المملكة، بحسب الدراسة الاستطلاعية، وذلك بنسبة 46%، تلتها اللغات الأجنبية 34% فالكيمياء 20% أما أولياء الأمور، فقد ذكر 70% منهم أنهم يودّون عدم مواصلة التعلّم عن بُعد عقب انتهاء الجائحة، وأشار 51% منهم إلى أن التراجع العام في جودة التعليم كان أبرز عيوب التعلّم عبر الإنترنت.