46 % من الطلبة يفضلون التعليم الحضوري

وذكر 63% من الطلبة وجود صعوبة في فهم المواد التعليمية عند تلقيها عن بعد، مقارنة بتلقيها داخل الغرف الصفية، ومع ذلك، فقد أظهرت الدراسة أن 54% من الطلبة يفضلون التعلّم عن بعد.
وجاءت الرياضيات على رأس قائمة أصعب المواد التي يمكن للأطفال تعلمها عن بُعد في المملكة، بحسب الدراسة الاستطلاعية، وذلك بنسبة 46%، تلتها اللغات الأجنبية 34% فالكيمياء 20% أما أولياء الأمور، فقد ذكر 70% منهم أنهم يودّون عدم مواصلة التعلّم عن بُعد عقب انتهاء الجائحة، وأشار 51% منهم إلى أن التراجع العام في جودة التعليم كان أبرز عيوب التعلّم عبر الإنترنت.
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