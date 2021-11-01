60 مشروعا علميا للموهوبين في إبداع 2022

دشن المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي، أمس، معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي «إبداع 2022» الذي أقامته إدارتا الموهوبين والموهوبات ويستعرض 60 مشروعًا علميًا لطلاب المنطقة وذلك بفندق الراديسون بلو بحضور مدير عام المسابقات بمؤسسة موهبة بدر بن محمد المجرذي وعضو لجنة التحكيم وعميد خدمة المجتمع بجامعة جازان الدكتور يحيى فقيهي إضافة إلى عضو اللجنة العلمية بالأولمبياد الوطني للإبداع العلمي الدكتورة سارة الحمود ووكيل جامعة جازان للتطوير وريادة الأعمال الدكتور نايف أزيبي.

واستمع «أبوهادي» لدى تجوله على أركان المعرض لشرحٍ من الطلاب والطالبات عن ابتكاراتهم ومراحل تنفيذها وفائدتها على الأفراد والمجتمع، وناقش معهم طموحهم المستقبلي والاحتياجات التي تساهم في تطوير مشاريعهم.

وعبر «أبوهادي» عن إعجابه بما شاهده في أركان المعرض من مشاريع علمية متميزة تؤكد المواهب الكبيرة التي يتمتع بها الطلاب والطالبات الذي يشكلون المستقبل الجميل لهذا دوت الخليج، موضحًا أن وزارة التعليم تعمل على تنمية وإبراز المواهب الطلابية من خلال مبادراتها وبرامجها ومسابقاتها التي تتيح لهم الفرصة لاكتساب الخبرة مما يؤهلهم للمنافسة الإقليمية والدولية.