60 مشروعا علميا للموهوبين في إبداع 2022

واستمع «أبوهادي» لدى تجوله على أركان المعرض لشرحٍ من الطلاب والطالبات عن ابتكاراتهم ومراحل تنفيذها وفائدتها على الأفراد والمجتمع، وناقش معهم طموحهم المستقبلي والاحتياجات التي تساهم في تطوير مشاريعهم.
وعبر «أبوهادي» عن إعجابه بما شاهده في أركان المعرض من مشاريع علمية متميزة تؤكد المواهب الكبيرة التي يتمتع بها الطلاب والطالبات الذي يشكلون المستقبل الجميل لهذا دوت الخليج، موضحًا أن وزارة التعليم تعمل على تنمية وإبراز المواهب الطلابية من خلال مبادراتها وبرامجها ومسابقاتها التي تتيح لهم الفرصة لاكتساب الخبرة مما يؤهلهم للمنافسة الإقليمية والدولية.
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