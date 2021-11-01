شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل | «التحالف» يدمر مسيرة حوثية مفخخة تجاه خميس مشيط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العميد الركن تركي المالكي.

أن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- صباح اليوم (الاثنين) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار «مفخخة» وأطلقتها الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدينة خميس مشيط.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفيذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعياد المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.