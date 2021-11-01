محمد بن مسعود - الدمام - شاهد.. فتحة سرية لتصوير الفتيات أثناء تبديل ملابسهن في محل شهير بمصر.. ومفاجأة بشأن ما عثر عليه بهاتف صاحبه..(فيديو صادم)

كشف فيديو نشرته وسائل الإعلام المصرية عن كارثة حقيقية تعرضت لها أكثر من 900 فتاة في منطقة الهرم، في محل ملابس نسائي شهير، حيث اتهم صاحب المحل بعمل فتحة بغرفة تغيير الملابس لتصوير الفتيات خلال تغيير ملابسهن.

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ثقب في الحائط

ونشرت فتاة تدعى مريم كامل، شاهدة عيان، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تفاصيل ما حدث : “المحل ده في شارع فاطمة رشدي، صحاب المحل عاملين خرم في بروفة تغيير الملابس وبيصور البنات وهي بتغير، المحل لا يوجد به كاميرات، لكن البني آدم.. بيصورهم بموبايله، واتعمل محضر قبل كدهـ بسبب نفس الموضوع وتم إغلاقه، والمحل اتفتح تاني”. بحسب “الوطن”

900 صورة للبنات

وأوضحت مريم، تفاصيل العثور على 900 صورة للبنات: “الولد على موبايله فولدر كامل 900 صورة، شخص مريض نفسيا، محدش يسكت، وربنا يسترنا ويستر أحبابنا وأهالينا أجمعين”.