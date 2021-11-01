محمد بن مسعود - الدمام - مجموعة باحاج للصناعه والاستثمار( لمطابخ الالمنيوم) تفاجئ ابناء محافظة المهرة وتدشن اليوم معرض منتجاتها المميزة وذات الجودة العالية

المهرة -لميس الأصبحي

افتتح اليوم الاحد 31 اكتوبر 2021م. في مدينة الغيضة عاصمة محافظة المهرة وفي شارع الزعفران الفرع الخامس على مستوى الجمهورية لمجموعة معارض ( باحاج لمطابخ الالمنيوم) التابع لمجموعة باحاج للصناعة و الاستثمار.

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وفي فعالية الافتتاح قال أحمد سالم صالح باحاج مدير فرع حضرموت والمهرة لمجموعة باحاج للصناعة و الاستثمار (للمطابخ الالمنيوم ) اليوم نفتتح مطابخ المنيوم حديثة و رخام صناعي وفق احدث الموديلات وافضل المواصفات بضمان عشرة سنوات.

و اشار المدير احمد سالم صالح باحاج الى أن مجموعة باحاج اعتمدت علي اكفأ الخبرات العالمية في التصميم والتصنيع بجودة تنافس المنتجات العالمية ونعتمد على مدخلات تصنيع بجودة عاليةو مفصلات ايطالية حديثة.

واضاف : أن مطابخ باحاج في الغيضة تمثل إضافة قيمة للسوق المحلي في مجال المطابخ الحديثة التي تتميز بالأناقة والصلابة و الجودة والخدمة الممتازة و نسعى لتحقيق أقصى درجات الرضا لدى عملائنا،و نقدم حلول عصرية ومبتكرة لحاجات زبائننا مشيرا الى ان ألاسعار تنافسية وممتازة بالمقارنة بما هو موجود في السوق.

حضر الافتتاح رئيس عمليات الأمن العام في المهرة المقدم زكريا اليوسفي، و المحامي مجاهد النجار ممثل مكتب الاشغال العامة بالمهرة.