- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
محمد بن مسعود - الدمام - مجموعة باحاج للصناعه والاستثمار( لمطابخ الالمنيوم) تفاجئ ابناء محافظة المهرة وتدشن اليوم معرض منتجاتها المميزة وذات الجودة العالية
المهرة -لميس الأصبحي
افتتح اليوم الاحد 31 اكتوبر 2021م. في مدينة الغيضة عاصمة محافظة المهرة وفي شارع الزعفران الفرع الخامس على مستوى الجمهورية لمجموعة معارض ( باحاج لمطابخ الالمنيوم) التابع لمجموعة باحاج للصناعة و الاستثمار.
قد يهمك ايضاً
وفي فعالية الافتتاح قال أحمد سالم صالح باحاج مدير فرع حضرموت والمهرة لمجموعة باحاج للصناعة و الاستثمار (للمطابخ الالمنيوم ) اليوم نفتتح مطابخ المنيوم حديثة و رخام صناعي وفق احدث الموديلات وافضل المواصفات بضمان عشرة سنوات.
و اشار المدير احمد سالم صالح باحاج الى أن مجموعة باحاج اعتمدت علي اكفأ الخبرات العالمية في التصميم والتصنيع بجودة تنافس المنتجات العالمية ونعتمد على مدخلات تصنيع بجودة عاليةو مفصلات ايطالية حديثة.
واضاف : أن مطابخ باحاج في الغيضة تمثل إضافة قيمة للسوق المحلي في مجال المطابخ الحديثة التي تتميز بالأناقة والصلابة و الجودة والخدمة الممتازة و نسعى لتحقيق أقصى درجات الرضا لدى عملائنا،و نقدم حلول عصرية ومبتكرة لحاجات زبائننا مشيرا الى ان ألاسعار تنافسية وممتازة بالمقارنة بما هو موجود في السوق.
حضر الافتتاح رئيس عمليات الأمن العام في المهرة المقدم زكريا اليوسفي، و المحامي مجاهد النجار ممثل مكتب الاشغال العامة بالمهرة.
كانت هذه تفاصيل خبر مجموعة باحاج للصناعه والاستثمار( لمطابخ الالمنيوم) تفاجئ ابناء محافظة المهرة وتدشن اليوم معرض منتجاتها المميزة وذات الجودة العالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.