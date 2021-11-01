مستشار البرهان: تغيير 25 أكتوبر مرحلة فاصلة في السودان

محمد بن مسعود - الدمام - أكد الطاهر أبو هاجة مستشار قائد الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، اليوم الأحد، حرص القوات المسلحة على مدنية الدولة في السودان وصولاً للانتخاب، مشيرا إلى أن “التغيير الذي حدث في 25 أكتوبر يُعتبر مرحلة فاصلة في السودان.

وقال أبو هاجة، في مقابلة مع “قناة العربية الحدث“، إنه “لن يُسمح لأي جهة باستغلال المرحلة الانتقالية لتحقيق أجندات خاصة”، محذرا من يريد العبث بالمرحلة الانتقالية في السودان بالبحث عن بيئة أخرى.

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وأكد على ضرورة الحاجة لأحزاب جادة في السودان تهيئ نفسها للانتخابات”، معتبرا أن المظاهرات التي خرجت أمس السبت في السودان كانت تعبيرا متاحا دستوراً وقانوناً.

يأتي هذا بينما عاد الهدوء الحذر لأغلب شوارع العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الأحد، بعد تظاهرات حاشدة أمس السبت في مدن عدة دعا إليها تجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير فضلا عن نقابات.

وأعلن قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، الاثنين الماضي، فرض حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين؛ متهماً المكون المدني في السلطة بـ “التآمر والتحريض على الجيش”. وأكد البرهان، في مقابلة سابقة مع وكالة سبوتنيك، أن القوات الأمنية السودانية ستكفل حق الشعب السوداني في التظاهر السلمي.

ولاقت الإجراءات، التي أعلنها البرهان انتقادات دولية واسعة؛ مع الدعوة للإفراج عن السياسيين والمسؤولين المعتقلين، والعودة إلى المسار الديمقراطي.

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