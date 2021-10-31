نقل أغويرو إلى المستشفى بعد شعوره بآلام في صدره

محمد بن مسعود - الدمام - اعلن نادي برشلونة الاسباني بأن مهاجمه الارجنتيني سيرخيو اغويرو نقل الى المستشفى بعد شعوره بالدوار وبآلام في صدره قبيل نهاية الشوط الاول من مباراة فريقه ضد الافيس في الدوري الاسباني لكرة القدم امس الأول السبت.

وقال برشلونة في بيان على موقعه الرسمي «تم نقل سيرخيو اغويرو الى المستشفى لاجراء فحوصات للقلب بعدما عانى من ضيق في القفص الصدري خلال المباراة».

وبدا ان المهاجم الارجنتيني وكأنه يطلب من الجهاز الفني استبداله اواخر الشوط الاول قبل ان يسقط على الارض وهو يمسك بصدره قبل ان يسارع الطاقم الطبي للفريق الكاتالوني لاسعافه ثم نهض وغادر الملعب دون مساعدة. وقال المدرب الموقت لبرشلونة سيرجي بارجوان بعد المباراة «قال لي بأنه يشعر بالدوار، تم اعلامي بأنه نقل الى المستشفى قبل قليل ولا استطيع قول المزيد في الوقت الحالي».