فينيسيوس: جمهور برشلونة يستحق العقاب

محمد بن مسعود - الدمام - عواصم – وكالات:

علق البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد على تعرضه لإساءة عنصرية خلال مواجهة برشلونة في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وقال فينيسيوس، في تصريحات أبرزتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: «واقعة الكلاسيكو؟ أعتقد أنهم يستحقون عقوبات شديدة، حتى لا يفعلوا ذلك مرة أخرى. في ذلك الوقت قررت عدم قول أي شيء لأنني كنت أركز على المباراة». وأضاف: «كان الضغط كبيرا علي، ولم أر مثل هذا الضغط الكبير من قبل على لاعب شاب. لا أعرف سبب ذلك، ربما لأنني كلفت النادي الكثير من المال. النادي والمدربون عرفوا الجودة التي أمتلكها، وبمرور الوقت سأكتسب الخبرة والثقة».

وتابع فينيسيوس: «كنت دائما هادئا. لم أكن أهتم بما يقال. لا أعتقد أنني الأفضل في العالم الآن أيضا. أستمع فقط للأشخاص الموجودين في النادي وللمقربين لي».

واختتم المهاجم البرازيلي: «كارلو أنشيلوتي سبب تطور مستواي؟ إنه يطلب مني دائما أن أظل مركزا، وأحيانا أفقد التركيز لكنه يذكرني باستمرار. في مباراة شاختار عندما فعلت شيئا لم يعجبه، قال لي، إذا تصرفت كذلك مرة أخرى، سأخرجك».