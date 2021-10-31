برشلونة يعلن إصابة بيكيه في ربلة الساق

محمد بن مسعود - الدمام - مدريد – (أ ف ب):

اعلن نادي برشلونة الاسباني امس الاحد بأن مدافعه المخضرم جيرار بيكيه يعاني من اصابة في ربلة الساق ستبعده على الاقل عن مواجهة فريقه ضد ديناكو كييف الاوكراني في دوري ابطال اوروبا لكرة القدم غدا الثلاثاء.

وخرج بيكيه من الملعب وهو يعرج في المباراة ضد الافيس (1-1) في الدقيقة 70.

وكان النادي الكاتالوني اعلن على مواقع التواصل الاجتماعي التابعة له بان قلب دفاعه يعاني من الآم في ربلة الساق اليمنى قبل ان تكشف الفحوصات التي خضع لها صباح أمس الاحد الاصابة.

ولم يكشف برشلونة عن فترة غياب بيكيه عن الملاعب، لكن المدافع البالغ من العمر 34 عاما سيغيب على الاقل عن المباراة ضد دينامو كييف خارج ملعبه في مباراة مصيرية لفريقه في السباق نحو بلوغ الدور ثمن النهائي للمسابقة القارية الاهم.