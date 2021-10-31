ليفربول يحدد ساعة الصفر لتأمين صلاح

محمد بن مسعود - الدمام - يسعى ليفربول لحسم مفاوضات التجديد مع المصري محمد صلاح نجم الفريق في أقرب وقت ممكن.
وينتهي عقد صلاح مع الريدز في صيف 2023، وهناك الكثير من الشائعات حول مستقبله في الموسم المقبل.
ووفقًا لموقع «ليفربول إيكو» البريطاني، فإن مالكي الريدز استقروا على شهر يناير المقبل، كأقصى موعد لحسم تجديد محمد صلاح.
وأشارت إلى أن المالكين يريدون ربط صلاح بعقد جديد في أقرب وقت ممكن قبل بدء الميركاتو الشتوي المقبل.
وأوضحت أن لدى مالكي ليفربول قناعة، بأنه إذا استمرت المفاوضات مع صلاح حتى العام المقبل، فإن آمال استمراره مع الريدز ستتبخر تمامًا.
يذكر أن العديد من التقارير ربطت محمد صلاح بالانتقال إلى ريال مدريد وباريس سان جيرمان في الموسم المقبل.
وتزعم تقارير أن صلاح يطلب 400 ألف إسترليني أسبوعيًا، من أجل التوقيع على عقد جديد مع ليفربول.
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