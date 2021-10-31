بعد إعفاء دبلوماسيين.. “البرهان” يعفي النائب العام السوداني من منصبه

أعفى قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، الأحد، النائب العام مبارك محمود من منصبه، حسب ما ذكر التلفزيون السوداني، وفق سكاي نيوز عربية.
وتفصيلاً، أعفى البرهان في وقت سابق، عددًا من المسؤولين، بينهم دبلوماسيون، من مناصبهم، منذ الإجراءات التي اتخذها الجيش في الـ25 من أكتوبر الجاري.
وفي وقت سابق، قال الطاهر أبو هاجة، المستشار الإعلامي لقائد الجيش السوداني، إن الإجراءات التي اتخذها الجيش هي “من أجل تصحيح المسار في المرحلة الانتقالية، التي أعقبت سقوط نظام عمر البشير”.
وأضاف أبو هاجة في بيان أن الجيش السوداني لن يسمح لأي جهة باستغلال المرحلة الانتقالية لتحقيق أجندة حزبية ضيقة لا تستوعب الأهداف الوطنية.
وكان الجيش السوداني أعلن، الأسبوع الماضي، حل مجلسي السيادة والوزراء وأعلن حالة الطوارئ، قائلاً إنه اضطر إلى هذه الخطوة بعدما رفضت القوى السياسية مقترحات تقدم بها لحل أزمات البلاد.
وقوبل الأمر باحتجاجات من جانب القوى السياسية المؤيدة لحكومة عبد الله حمدوك، وتطالب هذه الاحتجاجات بعودة حكومة يديرها مدنيون لكي تتولى السلطة في البلاد.
31 أكتوبر 2021 – 25 ربيع الأول 1443 11:54 PM
“أبو هاجة” قال إن الإجراءات التي اتخذها الجيش من أجل تصحيح المساربعد إعفاء دبلوماسيين.. “البرهان” يعفي النائب العام السوداني من منصبه
أعفى قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، الأحد، النائب العام مبارك محمود من منصبه، حسب ما ذكر التلفزيون السوداني، وفق سكاي نيوز عربية.
وتفصيلاً، أعفى البرهان في وقت سابق، عددًا من المسؤولين، بينهم دبلوماسيون، من مناصبهم، منذ الإجراءات التي اتخذها الجيش في الـ25 من أكتوبر الجاري.
وفي وقت سابق، قال الطاهر أبو هاجة، المستشار الإعلامي لقائد الجيش السوداني، إن الإجراءات التي اتخذها الجيش هي “من أجل تصحيح المسار في المرحلة الانتقالية، التي أعقبت سقوط نظام عمر البشير”.
وأضاف أبو هاجة في بيان أن الجيش السوداني لن يسمح لأي جهة باستغلال المرحلة الانتقالية لتحقيق أجندة حزبية ضيقة لا تستوعب الأهداف الوطنية.
وكان الجيش السوداني أعلن، الأسبوع الماضي، حل مجلسي السيادة والوزراء وأعلن حالة الطوارئ، قائلاً إنه اضطر إلى هذه الخطوة بعدما رفضت القوى السياسية مقترحات تقدم بها لحل أزمات البلاد.
وقوبل الأمر باحتجاجات من جانب القوى السياسية المؤيدة لحكومة عبد الله حمدوك، وتطالب هذه الاحتجاجات بعودة حكومة يديرها مدنيون لكي تتولى السلطة في البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إعفاء دبلوماسيين.. "البرهان" يعفي النائب العام السوداني من منصبه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.