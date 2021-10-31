رونالدو: الانتقادات لا تشغلني.. وهذا ما فعلناه أمام توتنهام

محمد بن مسعود - الدمام - عواصم – وكالات:

أشاد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد بأداء فريقه خلال الفوز على توتنهام (3-0) أمس الاول السبت في الجولة الـ10 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال رونالدو، في تصريحات أبرزتها «سكاي سبورتس»: «لقد مررنا بأسبوع صعب بعد نتيجة لم نكن نتوقعها»، في إشارة للسقوط بخماسية نظيفة أمام ليفربول في الجولة التاسعة بالبريميرليج.

وأضاف: «الفريق كان تحت الضغط، وكانت هناك حالة من الحزن تسيطر على الأجواء، لكننا كنا نعلم أن مباراة توتنهام تمثل فرصة لنا لإظهار رد فعل قوي. بدأنا المباراة بشكل جيد للغاية، وقدمنا أداء مميزا».

وتابع: «بالطبع مهمتي تتعلق بمساعدة الفريق بما أمتلك من خبرة وبأهدافي وتمريراتي الحاسمة، ولقد فعلت ذلك ضد توتنهام، وأنا سعيد للغاية بذلك. على مستوى الفريق، أرى أننا قدمنا أداء مذهلا».

وواصل نجم مانشستر يونايتد صاحب الـ36 عاما: «مررنا بأيام صعبة. لم نكن نتوقع النتيجة الأخيرة لنا بالدوري، لكن أتمنى أن نستطيع تحويل الدفة إلى صالحنا».

وأكمل: «أؤمن أن بعض الأمور تحدث لسبب معين، وعلينا أن نكون سعداء بأدائنا أمام توتنهام. لقد فزنا بثلاثة أهداف نظيفة خارج ملعبنا وضد منافس عنيد، ونحن سعداء للغاية».

وأردف: «الانتقادات ستظل موجودة طوال الوقت. بالنسبة لي، لا أنتبه إليها لأنني ألعب كرة القدم منذ 18 عاما، وأعلم أنه في بعض الأيام ستجد الكثير من الثناء، وفي أيام أخرى ستجد انتقادات لاذعة».

وأتم: «علينا التعامل مع الأمر، ولكن بالطبع يكون من الأفضل أن يثني الناس عليك ويكونون سعداء بك، هكذا تكون الحياة في بعض الأوقات، وعندما تمر بلحظات سيئة، عليك أن تغير الوضع، وهذا ما فعلناه ضد توتنهام».